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Франция осудила серию терактов в Тегеране | Фото: Thinkstock07.06 16:54   MIGnews.com

Франция осудила серию терактов в Тегеране

Министерство иностранных дел Франции в среду, 7 июня, решительно осудило серию терактов, проведенную боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в результате которых погибли, по меньшей мере, 12 человек в иранской столице Тегеран.

"Мы решительно осуждаем нападения, направленные против иранского парламента и мавзолея Имама Хомейни в Тегеране", - говорится в заявлении МИД Франции.

Также в сообщении Министерства отмечается, что его посольство Франции, а также выражает свои соболезнования семьям погибших.

Напомним, что смертники ISIS атаковали здание иранского парламента и мавзолей аятоллы Хомейни. В результате атак убиты 12 человек, 54 получили ранения.
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