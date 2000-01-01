07.06 16:54 MIGnews.com

Франция осудила серию терактов в Тегеране

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Министерство иностранных дел Франции в среду, 7 июня, решительно осудило серию терактов, проведенную боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в результате которых погибли, по меньшей мере, 12 человек в иранской столице Тегеран."Мы решительно осуждаем нападения, направленные против иранского парламента и мавзолея Имама Хомейни в Тегеране", - говорится в заявлении МИД Франции.Также в сообщении Министерства отмечается, что его посольство Франции, а также выражает свои соболезнования семьям погибших.Напомним, что смертники ISIS атаковали здание иранского парламента и мавзолей аятоллы Хомейни. В результате атак убиты 12 человек, 54 получили ранения.