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Число погибших в Лондоне возросло до 8 человек | Фото: Thinkstock07.06 16:22   MIGnews.com

Число погибших в Лондоне возросло до 8 человек

Британская полиция подтвердила в среду, 7 июня, что число жертв от субботнего теракта в Лондоне возросло до 8 человек.

Ранее полицейские, которые разыскивали француза Ксавьера Томаса, пропавшего без вести с момента нападения, сообщили, что нашли его тело в реке Темзе.

Также отметим, что 10 человек остаются в критическом состоянии после того, как боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, атаковали пешеходов и прохожих в Лондоне, как сообщила в среду, 7 июня, британская служба здравоохранения.

Напомним, что британские спецслужбы были проинформированы о планах одного из исполнителей последнего теракта в Лондоне стать террористом, но они эту информацию проигнорировали. Как сообщает Times, Италия внесла 22-летнего итальянца марокканского происхождения Юссефа Загбу в список подозреваемых в причастности к терроризму. Рим предупреждал об этом MI-5, так у Великобритании был доступ к этой базе данных.
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