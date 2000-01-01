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MI-5 было известно об одном из `лондонских террористов` | Фото: Thinkstock07.06 15:48   MIGnews.com

MI-5 было известно об одном из "лондонских террористов"

Британские спецслужбы были проинформированы о планах одного из исполнителей последнего теракта в Лондоне стать террористом, но они эту информацию проигнорировали.

Как сообщает Times, Италия внесла 22-летнего итальянца марокканского происхождения Юссефа Загбу в список подозреваемых в причастности к терроризму. Рим предупреждал об этом MI-5, так у Великобритании был доступ к этой базе данных.

Стоит отметить, что в его телефоне были обнаружены материалы, связанные с деятельностью террористической организации.

Ссылаясь на свои источники, The Times пишет, что общеевропейские базы данных не были в полном объеме задействованы в работе правоохранительных органов, особенно в Великобритании, где со скепсисом относятся к некоторым европейским разведывательным службам.
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