07.06 16:08 MIGnews.com

Мири Регев упала и сломала руку

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Министр культуры Израиля Мири Регев вечером 6 июня упала и сломала руку.Регев принимала участие в мероприятиях в деревне Джатт.Регев доставили в приемный покой больницы Бетерем в Иерусалиме, где ей была оказана помощь, введено обезболивающее и наложен гипс.Регев, на своей страничке в facebook сообщила: “Вчера я вернулась из Джатт со сломанной рукой - но и с чувством глубокого удовлетворения после первого заседания Совета Наследия Друзов”.