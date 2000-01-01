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Мири Регев упала и сломала руку 07.06 16:08   MIGnews.com

Мири Регев упала и сломала руку

Министр культуры Израиля Мири Регев вечером 6 июня упала и сломала руку.

Регев принимала участие в мероприятиях в деревне Джатт.

Регев доставили в приемный покой больницы Бетерем в Иерусалиме, где ей была оказана помощь, введено обезболивающее и наложен гипс.

Регев, на своей страничке в facebook сообщила: “Вчера я вернулась из Джатт со сломанной рукой - но и с чувством глубокого удовлетворения после первого заседания Совета Наследия Друзов”.
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