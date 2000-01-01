Парламент Ирана освобожден. Все нападавшие мертвы

Как сообщают иранские СМИ, в ходе спецоперации иранский парламент был освобожден от вооруженных захватчиков-террористов, которые взяли в заложники находившихся в нем людей. В ходе этого были ликвидированы четыре террориста.
#BREAKING#IRAN terrorist attack OFFICIAL: 4 TERRORISTS INSIDE PARLIAMENT KILLED BY SECURITY FORCES. NO MORE EXPECTED TO BE LEFT.
Агентство Mehr передает, что количество мирных жителей, погибших и пострадавших в результате серии терактов, возросло до 12 и 39 человек соответственно.
Помимо того, на одном из террористов, которые пытались проникнуть в мавзолей имама Хомейни, открыв беспорядочный автоматный огонь, был обнаружен несработавший "пояс шахида" и ручные гранаты. Второй боевик привел пояс в действие.
В результате атаки на мавзолей трое охранников получили ранения, а один сотрудник службы по озеленению территории погиб.
Напомним, что ответственность за серию терактов взяла на себя международная террористическая организация ISIS, известная также, как "Исламское государство".