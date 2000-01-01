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Парламент Ирана освобожден. Все нападавшие мертвы 07.06 14:48   MIGnews.com

Парламент Ирана освобожден. Все нападавшие мертвы

Как сообщают иранские СМИ, в ходе спецоперации иранский парламент был освобожден от вооруженных захватчиков-террористов, которые взяли в заложники находившихся в нем людей. В ходе этого были ликвидированы четыре террориста.


Агентство Mehr передает, что количество мирных жителей, погибших и пострадавших в результате серии терактов, возросло до 12 и 39 человек соответственно.

Помимо того, на одном из террористов, которые пытались проникнуть в мавзолей имама Хомейни, открыв беспорядочный автоматный огонь, был обнаружен несработавший "пояс шахида" и ручные гранаты. Второй боевик привел пояс в действие.

В результате атаки на мавзолей трое охранников получили ранения, а один сотрудник службы по озеленению территории погиб.

Напомним, что ответственность за серию терактов взяла на себя международная террористическая организация ISIS, известная также, как "Исламское государство".
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