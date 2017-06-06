Мятеж в Кфар Касем. Версия охранника станции полиции

Охранник рассказывает: “Около 23:00 около 200 прибыли к станции и начали закидывать нас камнями, кирпичами и железными прутами. Некоторые из них были в масках. Неожиданно я увидел молодых людей, пытавшихся прорваться в станцию. тут же подожгли два автомобиля. Я закричал им, чтобы они прекратили - но они начали метать в меня камни. Я чувствовал реальную опасность для моей жизни. Я сделал предупредительный выстрел в воздух, но и это не помогло. Я выстрелил в одного из них, целясь в нижнюю часть тела. Он был убит”.
Подполковник Шимон Лави, командир полиции в ха-Шарон, после просмотра записей камер наружного наблюдения заявил, что станцию атаковали около тысячи человек.