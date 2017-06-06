07.06 12:49 MIGnews.com

Мятеж в Кфар Касем. Версия охранника станции полиции

גרסת המאבטח במהומות בכפר קאסם: "אם הייתי פועל אחרת הייתי מת, הרגשתי סכנת חיים של ממש" https://t.co/JzKq8Qm4ih pic.twitter.com/XBfFVlkBZx — חדשות 2 (@Channel2News) June 6, 2017

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26-летний охранник полицейской станции в Кфар Касем, застреливший Мухаммеда Таха в момент попытки прорыва в здание станции, изложил свою версию событий.Охранник рассказывает: “Около 23:00 около 200 прибыли к станции и начали закидывать нас камнями, кирпичами и железными прутами. Некоторые из них были в масках. Неожиданно я увидел молодых людей, пытавшихся прорваться в станцию. тут же подожгли два автомобиля. Я закричал им, чтобы они прекратили - но они начали метать в меня камни. Я чувствовал реальную опасность для моей жизни. Я сделал предупредительный выстрел в воздух, но и это не помогло. Я выстрелил в одного из них, целясь в нижнюю часть тела. Он был убит”.Подполковник Шимон Лави, командир полиции в ха-Шарон, после просмотра записей камер наружного наблюдения заявил, что станцию атаковали около тысячи человек.