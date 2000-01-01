Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












ISIS взяло на себя ответственность за теракты в Тегеране07.06 12:55   MIGnews.com

ISIS взяло на себя ответственность за теракты в Тегеране

Международная террористическая организация ISIS, известная также, как "Исламское государство", взяла на себя ответственность за серию терактов, которые произошли сегодня в иранской столице, Тегеране.

"Бойцы "Исламского государства" атаковали мавзолей Хомейни и здание парламента в Тегеране", - гласит заявление портала исламистов Amaq со ссылкой на "источники в сфере безопасности".

По последней информации, количество погибших в результате взрыва у мавзолея и атаки на иранский Меджлис, где до сих пор удерживают заложников, достигло 11 человек (10 тел были обнаружены в парламенте и еще один прохожих скончался после взрыва террориста-смертника возле мавзолея Хомейни на юге столицы ИРИ).
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:28
Постпред США в ООН Никки Хейли прилетела в Израиль
13:02
Попытка групповой инфильтрации на Голанских высотах
12:49
Мятеж в Кфар Касем. Версия охранника станции полиции
12:33
Amnesty International объявила бойкот поселениям
11:50
Эрдоган: Изоляция Катара ничего не решит
11:28
Палестинцы: Израиль к миру не готов
11:19
Серия терактов в Тегеране: 7 убитых, 4 заложников
10:58
Иванка Трамп сразила всех наповал платьем за $35
10:25
Нарендра Моди едет в Израиль, но не в ПА
09:57
Катар запретил ХАМАСу планировать теракты против Израиля
09:42
Тегеран: стрельба в мавзолее Хомейни
09:11
Шок ХАМАСа: Израиль использует ситуацию вокруг Катара
08:38
Шакед: расследовать военные преступления Шоврим Штика
08:31
"Эрдоган исламизирует Европу, но все это игнорируют"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus