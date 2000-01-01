07.06 12:55 MIGnews.com

ISIS взяло на себя ответственность за теракты в Тегеране

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Международная террористическая организация ISIS, известная также, как "Исламское государство", взяла на себя ответственность за серию терактов, которые произошли сегодня в иранской столице, Тегеране."Бойцы "Исламского государства" атаковали мавзолей Хомейни и здание парламента в Тегеране", - гласит заявление портала исламистов Amaq со ссылкой на "источники в сфере безопасности".По последней информации, количество погибших в результате взрыва у мавзолея и атаки на иранский Меджлис, где до сих пор удерживают заложников, достигло 11 человек (10 тел были обнаружены в парламенте и еще один прохожих скончался после взрыва террориста-смертника возле мавзолея Хомейни на юге столицы ИРИ).