07.06 07:19 MIGnews.com

Заместитель мэра: Меня хотел убить отец Бар Рафаэли

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Израильская полиция предъявила обвинения отцу израильской супермодели Бар Рафаэли. Рафи Рафаэли обвинили в угрозах заместителю мэра города Ход-ха-Шарон Йоава Розена.Согласно обвинительному заключению, Рефаэли словесно атаковал Розена, когда последний стоял перед ним на светофоре. Когда же Розен ехал, по мнению Рефаэли, слишком медленно, отец знаменитости пытался его подрезать, сообщил 2-ой канал израильского телевидения.Когда Розен решил припарковаться, Рефаэли остановился рядом и, выскочив из своего автомобиля, начал осыпать заммэра оскорблениями и даже угрожал ему физической расправой.Рафи Рафаэли отрицает все обвинения, утверждая, что его даже не было на месте инцидента."Они преследуют меня, потому что им не удалось предъявить обвинительный акт против меня в ходе полицейского расследования", - сказал он телеканалу.Стоит отметить, что в прошлом месяце ввиду отсутствия доказательств против него были сняты обвинения в грубом отношении с представительницей правопорядка, которая в августе прошлого года приехала к нему домой после поступившей жалобы на шум. Офицер зашла во двор и попросил хозяина сделать музыку тише, на что тот вытолкал ее со своего участка, и заявив, что она не имела права заходить на его собственность, закрыл ворота у нее перед носом.Рафи Рафаэли настолько уверен в своей правоте, что даже готов подать иск на имя Йоава Розена, если тот не принесет ему свои извинения за, по его словам, попытку очернения."Он меня ложно обвиняет и клевещет, хотя я за него голосовал. Я никогда не встречал этого человека", - утверждает отец модели.Напомним, что после того, как Йоав Розен подал против него жалобу, Рафаэли добровольно обратился в полицию и предоставил видео с авторегистратора."Я ни с кем не конфликтовал, я на на кого не нападал и никого не проклинал. У меня хорошая память", - настаивает он.Но по словам Розена, происходившее имело несколько иной вид."Он казался мне кем-то не из мира сего. После того, как он на меня набросился, я спросил у владельца близлежащего магазина одежды: "Кто этот сумасшедший?" Он сказал мне: "А вы разве не знаете?" Я ответил: "Честное слово, нет". Я не узнал его", - сказал Розен 2-му каналу.