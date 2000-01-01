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Фото: pixabay.com - DariuszSankowski 07.05 15:39   MIGnews.com

В Ираке возродились террористические движения

В некоторых районах Ирака начали объединение с целью возрождения известные террористические организации.

Как сообщили на "Политика сегодня", террористы постепенно захватывают провинцию Киркук, под их контролем находися годод Хавиджа и только за последний месяяц погибло 54 полицейских. Также сообщается о частичном захвате трассы Киркук-Багдад. Оставшиеся подразделения американских военных, которых в стране насчитывается около пяти тысяч человек, передвигаются только при свете дня и в сопровождении конвоя.

В провинции Дияла численность участников террористических группировок составляет около 1500, а все больше КПП и стратегических объектов переходят под власть боевиков. Так, под их контролем находятся базы около городов Мандали и Ханакин.

Как сообщает агентство, члены ИГ объединились с господствующей в провинции Сулеймания группировкой "Джунуд Аль-Ислам" и совершают удары по территории Ирака и Ирана.
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