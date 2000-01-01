07.05 10:48 MIGnews.com
Полицейский ранен на футбольном матче в Умм эль-Фахм
Израильский полицейский был ранен камнем, брошенным в него футбольными болельщиками во время матча, проводившегося в арабском городе Умм аль-Фахм.
Об этом в понедельник, 7 мая сообщает The Times of Israel
со ссылкой на полицию.
По данным издания, камень в сотрудника правоохранительных органов бросили под конец матча, проводившегося при участии местной футбольной команды и футболистов из Тверии.
Полиция утверждает, что бросать камни начали именно местные болельщики.
Стражи порядки уточняют, что один из камней попал полицейскому в голову, после чего он был незамедлительно госпитализирован.
Медики отмечают, что его травма признана не угрожающей здоровью или жизни.
На данный момент правоохранители не сообщали об аресте подозреваемых в нападении.
Полиция начала расследование этого дела.
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