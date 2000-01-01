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Израильский полицейский ранен на футбольной игре | Фото:07.05 10:48   MIGnews.com

Полицейский ранен на футбольном матче в Умм эль-Фахм

Израильский полицейский был ранен камнем, брошенным в него футбольными болельщиками во время матча, проводившегося в арабском городе Умм аль-Фахм.

Об этом в понедельник, 7 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на полицию.

По данным издания, камень в сотрудника правоохранительных органов бросили под конец матча, проводившегося при участии местной футбольной команды и футболистов из Тверии.

Полиция утверждает, что бросать камни начали именно местные болельщики.

Стражи порядки уточняют, что один из камней попал полицейскому в голову, после чего он был незамедлительно госпитализирован.

Медики отмечают, что его травма признана не угрожающей здоровью или жизни.

На данный момент правоохранители не сообщали об аресте подозреваемых в нападении.

Полиция начала расследование этого дела.
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