07.05 09:18 MIGnews.com
11 чиновников Бейт-Шемеша подозреваются в коррупции
Группа высокопоставленных должностных лиц муниципалитета города Бейт-Шемеш была задержана в воскресенье по подозрению в мошенничестве и коррупции.
Об этом в понедельник, 7 мая сообщает The Times of Israel
со ссылкой на полицию.
По данным издания, в числе 11 подозреваемых оказались бизнесмены и представители строительной промышленности.
Уточняется, что они подозреваются во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении доверием, уклонении от налогов и других преступлениях.
Правоохранители предполагают, что чиновники получали значительные откаты в обмен на помощь в покупке застройщиком городских земель.
Задержанные были допрошены в отделении местной полиции. Позже этим днем они предстали перед Магистратским судом Ришон ле-Цион.
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