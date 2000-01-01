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11 чиновников Бейт-Шемеша подозреваются в коррупции | Фото:07.05 09:18   MIGnews.com

11 чиновников Бейт-Шемеша подозреваются в коррупции

Группа высокопоставленных должностных лиц муниципалитета города Бейт-Шемеш была задержана в воскресенье по подозрению в мошенничестве и коррупции.

Об этом в понедельник, 7 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на полицию.

По данным издания, в числе 11 подозреваемых оказались бизнесмены и представители строительной промышленности.

Уточняется, что они подозреваются во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении доверием, уклонении от налогов и других преступлениях.

Правоохранители предполагают, что чиновники получали значительные откаты в обмен на помощь в покупке застройщиком городских земель.

Задержанные были допрошены в отделении местной полиции. Позже этим днем они предстали перед Магистратским судом Ришон ле-Цион.
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