Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Внука депутата Кнессета задержали с 11 кг кокаина | Фото:07.05 08:11   MIGnews.com

Внука депутата Кнессета задержали с 11 кг кокаина

Внук депутата Кнессета от партии "Яадут а-Тора" Менахема Элиэзера Мозеса несколько дней назад был арестован в Международном аэропорту "Бен-Гуриона" после того, как в его багаже было обнаружено большое количество кокаина.

Об этом в понедельник, 7 мая сообщает 10-й канал ИТВ, передает The Times of Israel.

По данным издания, Барух Клейн был задержан сразу после возвращения из Бельгии.

Уточняется, что сотрудники таможни выделили 22-летнего юношу из толпы и попросили пройти дополнительную проверку из-за большого количества бутылок с алкоголем, которые он пытался провезти в своем багаже.

В пресс-службе полиции сообщили, что во время досмотра в сумке у молодого человека был обнаружен потайной карман, в котором были спрятаны 5 кг кокаина.

Позже правоохранители выяснили, что в бутылках также находился кокаин, превращенный в жидкость.

Тетя задержанного, Хайди Мозес рассказала в интервью журналистам, что никто из семьи не может поверить в случившееся. По ее словам, Клейна оговорили.

Женщина назвала подозреваемого "серьезным человеком".

Отметим, что попытки контрабанды наркотиков в Израиль через аэропорт "Бен-Гурион" происходят ежедневно. В среднем таможенники арестовывают пять контрабандистов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:44
Либерман предупредил о последствиях переноса посольства США
07:38
Эрдоган: Турция в Сирии надолго
07:15
Газ: боевики взорвались разбирая шпионское устройство ЦАХАЛа
06:32
Минтранс упростит жизнь водителям
05:38
Число погибших при взрыве в афганской мечети возросло
04:27
Иран приговорил 16 женщин к тюрьме за причастность к ISIS
02:12
В Израиле впервые снизилось число разводов
01:48
Новые "Мстители" установили рекорд в истории кино
00:53
Илон Маск подался в кондитеры
23:13
Королевская семья показала первые фотографии принца Луи
22:39
НДИ добилась отмены унизительных проверок репатриантов
21:50
На главу МВД Пакистана совершено покушение
20:59
Иран готовится обрушить шквал ракет против Израиля
20:24
Эрдоган: мы продолжим военные операции в Сирии и Ираке
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus