Внука депутата Кнессета задержали с 11 кг кокаина

Внук депутата Кнессета от партии "Яадут а-Тора" Менахема Элиэзера Мозеса несколько дней назад был арестован в Международном аэропорту "Бен-Гуриона" после того, как в его багаже было обнаружено большое количество кокаина.
По данным издания, Барух Клейн был задержан сразу после возвращения из Бельгии.
Уточняется, что сотрудники таможни выделили 22-летнего юношу из толпы и попросили пройти дополнительную проверку из-за большого количества бутылок с алкоголем, которые он пытался провезти в своем багаже.
В пресс-службе полиции сообщили, что во время досмотра в сумке у молодого человека был обнаружен потайной карман, в котором были спрятаны 5 кг кокаина.
Позже правоохранители выяснили, что в бутылках также находился кокаин, превращенный в жидкость.
Тетя задержанного, Хайди Мозес рассказала в интервью журналистам, что никто из семьи не может поверить в случившееся. По ее словам, Клейна оговорили.