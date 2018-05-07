07.05 21:22 MIGnews.com

Максимальная боеготовность на севере Израиля

המתיחות מול איראן • הרשויות אפשרו לתושבים מודאגים לרענן מקלטים ציבוריים @10elilevi pic.twitter.com/JIkre0029O — חדשות עשר (@news10) May 7, 2018

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