Максимальная боеготовность на севере Израиля

По сообщению 10-го канала израильского ТВ, в последние несколько дней силы аль-Кудс и Корпус стражей исламской революции Ирана развернули подготовку в нападению на Израиль. В атаке могут принять участие смешанные подразделения шиитских про-иранских милиций, воющих в Сирии под командованием офицеров Сил Аль-Кудс.
По словам комментатора 10-го канала Рони Даниэля атака посредством прокси является центральной частью стратегии корпуса стражей исламской революции. Главная идея этой стратегии - возможность атаки без того, чтобы подставлять под удар ее истинных инициаторов, как это происходит в Йемене.