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Максимальная боеготовность на севере Израиля 07.05 21:22   MIGnews.com

Максимальная боеготовность на севере Израиля

По сообщению портала газеты Маарив, на севере Израиля части ЦАХАЛа и сил безопасности приведены в состояние максимальной боеготовности.

Причиной является подозрение на возможный прорыв в израильское поселение или военную базу, в качестве мести за приписываемую Израилю атаку против иранского центра на сирийской авиабазе Т4.

Тревога объявлена после того, как вечером 6 мая ЦАХАЛ готовился к возможному ракетному удару с сирийской территории.




По сообщению 10-го канала израильского ТВ, в последние несколько дней силы аль-Кудс и Корпус стражей исламской революции Ирана развернули подготовку в нападению на Израиль. В атаке могут принять участие смешанные подразделения шиитских про-иранских милиций, воющих в Сирии под командованием офицеров Сил Аль-Кудс.

По словам комментатора 10-го канала Рони Даниэля атака посредством прокси является центральной частью стратегии корпуса стражей исламской революции. Главная идея этой стратегии - возможность атаки без того, чтобы подставлять под удар ее истинных инициаторов, как это происходит в Йемене.
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