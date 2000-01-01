Европарламентарий Ропе пока не сможет въехать в РФ
Участнику Европейского парламента от партии "Зеленых", 63-летнему литовцу Бронису Ропе временно ограничен въезд на территорию России (пять лет).
Официальная причина принятия данного решения пока что не известна.
Сообщается, что депутатская группа Ропе обратилась в понедельник, 7 мая, к руководителю Европарламента Антонио Таяни с просьбой основательно упомянуть этот вопрос с ответственным департаментом российского руководства и узнать о причинах такого решения, пишет EU Observer.
Стоит отметить, что Ропе в Европарламенте активно критикует политику России. Также он положительно относится к расширению антироссийских санкций.