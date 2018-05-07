США и Филиппины начали совместные военные учения

Стартовали ежегодные совместные военные учения США и Филиппин. Сообщается, что в них примут участие 8 тыс. военнослужащих.
Около 5 тыс. военных ВС Филиппин присоединятся к 3 тыс. американских коллег для участия в 34-х военных маневрах Balikatan, которые проходят с акцентом на взаимную оборону, борьбу с терроризмом, реагирование на гуманитарные катастрофы и стихийные бедствия.
Известно, что австралийские силы обороны и силы самообороны Японии также будут участвовать в учениях в рамках системы альянсов США, пишет WP.
По словам посла США на Филиппинах Суна Кима, образцом станет военная операция минувшего года в городе Марави (Филиппины), которая проводилась в течение 5 месяцев. Территория города была оккупирована террористической группировкой Мауте, выступающей за ИГ.
Справка. В мае 2017 года президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ группировкой Мауте. Основным местом боевых действий стал город Марави. В боях с исламистами правительственные силы Филиппин потеряли более 160 военных, свыше 1,7 тысячи получили ранения, ликвидированы более 800 боевиков.