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В Пекине арестовали бизнеследи за махинации с субсидиями 07.05 16:52   MIGnews.com

В Пекине арестовали бизнеследи за махинации с субсидиями

Пекинские правоохранители арестовали жительницу города Уань (провинция Хэбэй) по подозрению в мошенничестве. Сообщается, что она усыновила 118 детей и лишилась частного детдома.

Сейчас 74 ребенка проходят медобследование. Стражи порядка возьмут у детей отпечатки пальцев и образцы крови для внесения их данных в реестр системы общественной безопасности пропавших детей. По словам пекинского градоначальника Цяна Яньфэна, детей разместят в госприютах.

Принято решение о заморозке счетов 48-летней женщины на $3,1 млн в шанхайском банке. Ее родной сын Хан Вэнь сообщил, что его мать взяли под стражу в Пекине, там она лечилась от онкозаболевания, информирует South China Morning Post.

Сообщается, что женщина нарушила ряд законов: не зарегистрировала в 2014 году частный детдом в местном управлении гражданских дел и получала субсидии на содержание детей. Родная дочь Ли Дэн посчитала обвинения смешными, ведь ее мать получила $3,1 млн компенсаций за переход ее рудников под контроль государства

О Ли Лицзюнь узнали в 1980-х годах, она прославилась бизнесом по добыче железной руды. В 1996 году она начала усыновлять детей, в 2011 году она открыла детский дом.
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