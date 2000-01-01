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скриншот с видео YouTube 07.05 14:20   MIGnews.com

На Гавайях вулканическая лава уничтожает инфраструктуру

От извержения вулкана Килауэа пострадало тысячи людей, около 30 домов, выжжен лес, а в воздухе повис токсичный дым.

Как сообщили на "Сегодня", на Большом острове Гавайского архипелага идет интенсивное извержение вулкана, по состоянию на 7 мая сгорело около 30 домов, властям пришлось эвакуировать около полторы тысячи человек. Выброс лавы достигал высоты 61 метра.

Вероятно, извержения начались после подземных толчков амплитудой 5,0 баллов, которые были зафиксированы Геологической службой США накануне.

Всего с острова должно эвакуироваться 10 тысяч жителей, помощь в этом оказывает Национальная гвардия США.
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