В США неизвестный устроил стрельбу - есть погибшие
Неизвестный открыл стрельбу по автомобилю, в результате чего двое людей погибли и еще четверо находятся в критическом состоянии.
"Раненых госпитализировали в критическом состоянии, одному из пострадавших 14 лет. В настоящее время полицейские устанавливают причину стрельбы", - сообщили в пресс-службе полиции города Мемфис, Теннесси.
Как сообщили на Life.Новости, очевидцы слышали 13 выстрелов и один сильный хлопок.
Полиция сообщает, что стрелявший скрылся с места преступления на золотистом седане.