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Фото: pixabay.com - ArtisticOperations 07.05 12:38   MIGnews.com

В США неизвестный устроил стрельбу - есть погибшие

Неизвестный открыл стрельбу по автомобилю, в результате чего двое людей погибли и еще четверо находятся в критическом состоянии.

"Раненых госпитализировали в критическом состоянии, одному из пострадавших 14 лет. В настоящее время полицейские устанавливают причину стрельбы", - сообщили в пресс-службе полиции города Мемфис, Теннесси.
Скриншот из Twitter
Как сообщили на Life.Новости, очевидцы слышали 13 выстрелов и один сильный хлопок.

Полиция сообщает, что стрелявший скрылся с места преступления на золотистом седане.
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