Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Правозащитники обвинили Египет в применении пыток | Фото:08.05 00:24   MIGnews.com

Правозащитники обвинили Египет в применении пыток

Международная правозащитная организация Amnesty International сегодня обвинила власти Египта в применении пыток и других недопустимых методов физического насилия и запрещенного воздействия на заключенных.

Об этом в понедельник, 7 мая сообщает The Times of Israel.

Согласно обнародованному докладу организации, "десятки задержанных правозащитников, журналистов и членов оппозиции содержатся в одиночных камерах и подвергаются ужасающему физическому насилию".

Лондонская группа также добавила, что ей известно, что некоторых политических заключенных круглосуточно содержат в одиночных камерах по несколько лет, что уже можно считать настоящей пыткой.

Уточняется, что правозащитники настаивает на получении данных о 36 случаях продолжительного содержания заключенных в одиночных камерах, а также о том, что таким заключенным запрещается общаться с другими заключенными или видеться с родственниками на регулярном основании.

В организации утверждают, что направляли запросы властям Египта, но так и не получили ответа на них.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:28
89-летняя неонацистка передумала отправляться в тюрьму
22:28
NASA запустило новую ракету для изучения Марса
21:37
Израиль начал масштабную кибер-атаку против Сирии
21:27
Ученые нашли способ победить рак груди
21:23
Известны сроки доклада ОЗХО по химатаке в Сирии
20:55
Либерман не даст террористам стать миллионерами
20:54
Европарламентарий Ропе пока не сможет въехать в РФ
20:19
Парагвай переместит посольство в Иерусалим до конца мая?
20:11
Израиль: Цены на продукты по прежнему выше, чем за рубежом
19:59
Германия: новому мэру сломали нос и выбили зуб
19:49
Напряженность в регионе: Нетаниягу сократил визит на Кипр
19:47
Шеф-повар премьер-министра обидел японского политика
18:59
Хизбалла: мы достигли наших целей на выборах
18:45
США и Филиппины начали совместные военные учения
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus