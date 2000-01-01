Правозащитники обвинили Египет в применении пыток

Международная правозащитная организация Amnesty International сегодня обвинила власти Египта в применении пыток и других недопустимых методов физического насилия и запрещенного воздействия на заключенных.
Согласно обнародованному докладу организации, "десятки задержанных правозащитников, журналистов и членов оппозиции содержатся в одиночных камерах и подвергаются ужасающему физическому насилию".
Лондонская группа также добавила, что ей известно, что некоторых политических заключенных круглосуточно содержат в одиночных камерах по несколько лет, что уже можно считать настоящей пыткой.
Уточняется, что правозащитники настаивает на получении данных о 36 случаях продолжительного содержания заключенных в одиночных камерах, а также о том, что таким заключенным запрещается общаться с другими заключенными или видеться с родственниками на регулярном основании.
В организации утверждают, что направляли запросы властям Египта, но так и не получили ответа на них.