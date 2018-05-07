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Ашкелон: морской патруль спас подростков, унесенных волнами 07.05 11:02   MIGnews.com

Ашкелон: морской патруль спас подростков, унесенных волнами

Три 16-летних подростка вечером 6 мая доплывали до волнореза на пляже Делия - но не могли вернуться на берег из-за поднявшегося штормового ветра и сильных волн.





Подростки стали кричать и звать на помощь - и к счастью, их услышали.

Морской патруль на водных мотоциклах осуществил сложные маневры с тем, чтобы подойти к волнорезу и спасти подростков - в условиях темноты и сильного ветра.
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