07.05 11:02 MIGnews.com

Ашкелон: морской патруль спас подростков, унесенных волнами

תיעוד: נערים נתקעו על שובר גלים - וחולצו באמצעות אופנועי ים • @bokeralmog עם הפרטים המלאים >> https://t.co/9d7Fs8Pjhy pic.twitter.com/RN2tPW2NFj — חדשות עשר (@news10) May 7, 2018

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Три 16-летних подростка вечером 6 мая доплывали до волнореза на пляже Делия - но не могли вернуться на берег из-за поднявшегося штормового ветра и сильных волн.Подростки стали кричать и звать на помощь - и к счастью, их услышали.Морской патруль на водных мотоциклах осуществил сложные маневры с тем, чтобы подойти к волнорезу и спасти подростков - в условиях темноты и сильного ветра.