07.05 11:02 MIGnews.com
Ашкелон: морской патруль спас подростков, унесенных волнами
Три 16-летних подростка вечером 6 мая доплывали до волнореза на пляже Делия - но не могли вернуться на берег из-за поднявшегося штормового ветра и сильных волн.
Подростки стали кричать и звать на помощь - и к счастью, их услышали.
Морской патруль на водных мотоциклах осуществил сложные маневры с тем, чтобы подойти к волнорезу и спасти подростков - в условиях темноты и сильного ветра.
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