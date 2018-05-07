В Иране прошло землетрясение - десятки пострадавших
В результате землетрясения на юго-западе страны пострадали более восьмидесяти человек, был причинен огромный ущерб инфраструкткре региона.
В ночь на седьмое мая в юго-западном регионе Ирана прошло землетрясение, в результате которого пострадало 82 человека. Наиболее катастрофа затронула город Ясудж. На какое-то время было повреждено электроснабжение.
Как сообщает РИА Новости, очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров под землей.
По словам главы центра скорой медицинской помощи Джалала Поуранфарда, на месте оказали помощь 71 человеку, еще 11 пришлось госпитализировать.
Как уже сообщалось, 1 апреля в Иране прошло землетрясение, в результате которого пострадало около 130 человек.