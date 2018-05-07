Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото из архива | Фото: AFP07.05 11:23   MIGnews.com

В Иране прошло землетрясение - десятки пострадавших

В результате землетрясения на юго-западе страны пострадали более восьмидесяти человек, был причинен огромный ущерб инфраструкткре региона.

В ночь на седьмое мая в юго-западном регионе Ирана прошло землетрясение, в результате которого пострадало 82 человека. Наиболее катастрофа затронула город Ясудж. На какое-то время было повреждено электроснабжение.

Как сообщает РИА Новости, очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров под землей.

По словам главы центра скорой медицинской помощи Джалала Поуранфарда, на месте оказали помощь 71 человеку, еще 11 пришлось госпитализировать.

Как уже сообщалось, 1 апреля в Иране прошло землетрясение, в результате которого пострадало около 130 человек.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:24
Кнессет провел заседание в честь героев Второй мировой войны
12:11
Палестинцы призывают бойкотировать открытие посольства США
12:09
"БАГАЦ подвергся ужасной атаке"
11:54
Беннет: Ливан и есть "Хизбалла"
11:12
В Старом Городе Акко обрушилась стена
11:07
Канцлер Австрии впервые посетит Израиль
11:02
Ашкелон: морской патруль спас подростков, унесенных волнами  
10:48
Полицейский ранен на футбольном матче в Умм эль-Фахм
10:30
Нацфонд Саудии строит 15 гигантских развлекательных центров
10:17
Макрон: политика Трампа может привести к войне с Ираном
10:08
"Гаарец": ХАМАС предложил Израилю перемирие
09:54
Трампа не хотят видеть на похоронах сенатора Маккейна
09:38
Американцы купили израильскую компанию за 7 миллиардов
09:18
11 чиновников Бейт-Шемеша подозреваются в коррупции
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus