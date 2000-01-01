Калифорнийские студенты оказались антисемитами

Студенческие группы Калифорнийского политехнического государственного университета призвали его администрацию к увеличению финансирования всех культурных клубов, кроме тех, которые исповедуют "сионистскую идеологию".
По данным издания, организация "Союз черных студентов" и еще несколько студенческих групп составили в этой связи целый список требований, в который также включили требование о проведении для студентов курсов, посвященных таким важным вопросам, как структурное неравенство, сексуальное согласие и уважение к культуре и традициям других народов.
Отметим, что авторы списка не объяснили мотивы своего требования, имеющего явно выраженный антисемитский характер.