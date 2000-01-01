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Негев: Жена несколько часов пыталась сообщить, что муж погиб | Фото: Thinkstock07.05 08:53   MIGnews.com

Негев: Жена несколько часов пыталась сообщить, что муж погиб

Минувшей ночью в восточном Негеве, между Ир Авот и Акрабим на шоссе №227 перевернулась машина.

70-летний муж, выбравшись из машины, сказал жене, получившей ранения средней тяжести, сказал, что идет вызвать помощь - но упал и умер на месте.

Жена утверждает, что на протяжении нескольких часов безуспешно пыталась вызвать помощь. Полиция указывает на то, что данный район считается проблематичным, с точки зрения приема и передачи сигналов сотовых телефонов.

Прибывшие под утро медики MADA эвакуировали раненную женщину в больницу Сорока в Беэр-Шеве.
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