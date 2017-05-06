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Конец игры: драка игроков Хапоэль Тель-Авив с полицией 07.05 06:44   MIGnews.com

Конец игры: драка игроков Хапоэль Тель-Авив с полицией

В конце матча между Хапоэль Тель-Авив и Хапоэль Ашкелон произошла драка между полицейскими и игроками тель-авивской команды.

Полиция утверждает, что в конце игры, закончившейся со счетом 0:0, один из болельщиков швырнул большую бутылку с водой в игроков Хапоэль Ашкелон. Он был немедленно арестован, и не оказал сопротивления полиции.




Произошедшее заметил игрок Хапоэль Тель-Авив Тото Тамуз. Арестованный был его родственником, и он набросился на полицейских и начал их проклинать, что привело к его аресту. Другие игроки Хапоэль Тель-Авив набросились на полицейских и начали их избивать.

В ходе столкновений был задержан еще один игрок, ОрельДегани. И Тамуз, и Дегани были позднее освобождены. Полиция продолжает расследование инцидента.
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