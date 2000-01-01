08.05 03:45 MIGnews.com
Европол и ФБР разгромили крупнейшую педофильскую сеть
Европол и ФБР вскрыли крупнейшую в историю педофильскую сеть Playpen, действовавшую на нескольких континентах.
Житель Флориды Стивен Чейз, лидер сети, признан виновным и приговорен к 30 годам лишения свободы.
Чейз был менеджером крупнейшего сайта с детской порнографией, с более чем 150 тысячами пользователей.
Из рук педофилов спасены 259 детей. Только в Европе арестованы 368 человек. Всего количество арестов в разных странах, включая Перу, Турцию, Чили, Украину, Израиль и Малайзию превзошло 870.
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