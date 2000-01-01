07.05 16:39 MIGnews.com

В Восточном Иерусалиме открыли первый участок полиции

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В полиции Израиля сообщили об открытии нового отделения в лагере беженцев Шуафат – первого из нескольких запланированных в арабских кварталах Восточного Иерусалима. На торжественной церемонии присутствовали министр общественной безопасности Гилад Эрдан, градоначальник Нир Баркат, комиссар полиции Рони Альшейх и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.На открытии министр Эрдан выразил уверенность, что новая полицейский участок поможет установить верховенство закона в Восточном Иерусалиме."Сегодня мы совершили еще один шаг навстречу историческим изменениям по внедрению полицейских служб в арабское общество. Обеспечение правопорядка необходимо во всех частях Иерусалима, и нет лучшего момента для его реализации, чем тогда, когда мы отмечаем 50-летие со дня объединения столицы. Сегодня мы отмечаем важный шаг на пути укрепления суверенитета и руководства в Восточном Иерусалиме, одновременно улучшая все службы в интересах жителей. Этот шаг объединяет возглавляемую нами в последние годы революцию по ликвидации на востоке города пробелов в широком диапазоне секторов, включая образование, инфраструктуру, благосостояние и досуг", - сказал он.Как сообщила пресс-секретарь полиции Люба Самри, в ближайшее время планируется открытие еще одного полицейского участка в квартале Восточного Иерусалима Сур-Бахер и других кварталах.