07.05 15:02 MIGnews.com

Депутат парламента умерла, произнося речь в пользу Макрона

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Бывший депутат французского парламента Коррин Эрхель вступила в движение кандидата в президенты Франции Эмамануэля Макрона En Marche!. Она была последним оратором, который должен был выступить на ралли Макрона в Плюсе, западная Франция, в прошлую пятницу.Во время выступления 50-летняя Эрхель внезапно потеряла сознание, рухнула на землю и скончалась.Генеральный секретарь Ришар Ферран написал в твиттере: “Мы рыдаем Коррин Эрхель ушла от нас во время митинга. нам не хватает нашего чудесного друга”.С соболезнованиями по поводу кончины Эрхель выступили президент Франции Франсуа Олланд и спикер парламента Клод Барталон.