Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Депутат парламента умерла, произнося речь в пользу Макрона 07.05 15:02   MIGnews.com

Депутат парламента умерла, произнося речь в пользу Макрона

Бывший депутат французского парламента Коррин Эрхель вступила в движение кандидата в президенты Франции Эмамануэля Макрона En Marche!. Она была последним оратором, который должен был выступить на ралли Макрона в Плюсе, западная Франция, в прошлую пятницу.

Во время выступления 50-летняя Эрхель внезапно потеряла сознание, рухнула на землю и скончалась.

Генеральный секретарь Ришар Ферран написал в твиттере: “Мы рыдаем Коррин Эрхель ушла от нас во время митинга. нам не хватает нашего чудесного друга”.

С соболезнованиями по поводу кончины Эрхель выступили президент Франции Франсуа Олланд и спикер парламента Клод Барталон.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:57
Семья Давабше подала на Израиль многомиллионный иск
15:23
В Израиле задержан 17-летний педофил
14:41
Эффект внезапности по-ирански
14:24
Американский эсминец не смог сорвать парад Победы
14:21
"Гилад Эрдан - не только расист и лжец, но и трус"
13:36
"Израиль имеет честь принять президента Дональда Трампа"
13:01
Алишер Усманов вошел в пятерку богатейших людей Британии
12:38
Непотопляемый Абу Мазен
12:18
Гайдамак внезапно вернулся в Израиль
11:59
Премьер-министр Бельгии: я не потерплю турецкого референдума
11:13
Прокуратуру Тель-Авива завалили женскими трусами
10:32
Перекресток Бейт Даган закроют на две недели
10:31
Корпус стражей исламской революции атаковал Рухани
10:01
Автономия просит Израиль не проводить взаимозачет с Газой
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus