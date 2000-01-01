07.05 12:18 MIGnews.com

Гайдамак внезапно вернулся в Израиль

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Скандально известный олигарх Аркадий Гайдамак вернулся в Израиль, чтобы дать показания по делу о банкротстве другого олигарха – Нахума Гламора.Гайдамак утверждает, что Гламор должен ему 140 миллионов долларов. Гайдамак также утверждает, что Гламор тайно выводит из Израиля свои активы с тем, чтобы не платить ему, гайдамаку.Адвокаты Гламора утверждают, что у их клиента нет долгов перед Гайдамаком.Гайдамак был освобожден из французской тюрьмы в марте 2016 года. Там он провел несколько месяцев, получив приговор за свою роль в афере, известной под названием AngolaGate. Спустя год французские власти смягчили условия надзора за Гайдамаком и теперь ему позволено покинуть пределы Франции, по семейным профессиональным или другим причинам.Гайдамак в 2009 году был признан виновным в нелегальных поставках оружия в Анголу.За это его заочно приговорили к 6 годам лишения свободы. В 2011 адвокаты Гайдамака оспорили приговор в суде - и выиграли. Он был признан виновным лишь в уклонении от уплаты налогов. Приговор был смягчен до трех лет, и, в конечном итоге, Гайдамак провел в тюрьме лишь несколько месяцев.