07.05 11:13 MIGnews.com

Прокуратуру Тель-Авива завалили женскими трусами

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Шири Коэн, активистка борьбы за права женщин, устроила демонстрацию протеста у здания прокуратуры Тель-Авива.Причиной является освобождение из под стражи трех подозреваемых в изнасиловании 17-летней девушки в Герцлии.По словам Коэн, их освободили после того, как узнали, что девушка “сфотографировалась в хутини”.Шири Коэн написала большой и гневный пост в facebook, в котором сообщила, что любую женщину в Израиле могут изнасиловать, и полиция поверит в ее версии, и будут вещественные доказательства изнасилования, но суд освободит подозреваемых.Коэн призвала принести к зданию прокуратуры тысячу женских трусов, что и было сделано минувшей ночью.По сообщению портала nrg, обвиняемые утверждают, что девушка пришла к ним в квартиру, принимала вместе с ними наркотик кокаин, и затем добровольно занималась с ними сексом. У следствия на настоящий момент нет доказательств того, что речь идет об изнасиловании - и подозреваемых отпустили под домашний арест.