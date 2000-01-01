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Авиаудары по сирийскому городу Дума убили 27 человек | Фото:07.04 10:41   MIGnews.com

Авиаудары по сирийскому городу Дума убили 27 человек

В результате авиаударов, нанесенных по крупнейшему населенному пункту Восточной Гуты, Думе по меньшей мере 27 мирных жителей погибли, более 40 человек получили ранения. Среди погибших пятеро детей.

Об этом в субботу, 7 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне.

Согласно информации издания, бойцы элитных частей сирийской армии вошли в окрестности города Дума в Восточной Гуте и начали операцию против вооруженных формирований экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам".

По данным главы Центра Рами Абдель Рахмана, бомбили город российские и сирийские самолеты.

Напомним, наступление сирийских войск и их союзников на Восточную Гуту, которая находилась под контролем повстанцев, началось 18 февраля. С начала наступательной операции в регионе погибли более 1,6 тыс. мирных жителей. В настоящее сирийские повстанцы вместе с членами их семей, а также мирное население покидают Восточную Гуту.
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