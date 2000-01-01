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Полиция Мюнстера уточнила число погибших и пострадавших 07.04 21:40   MIGnews.com

Полиция Мюнстера уточнила число погибших и пострадавших

Жертвами теракта в Мюнстере стали 2 человека, третьим погибшим является водитель грузовика, совершившего наезд в центре немецкого города на западе Германии.

Также 20 человек пострадали в результате нападения, сообщили в полиции в субботу, 7 апреля.

Из них шестеро человек находятся в критическом состоянии.

Ранее неизвестный наехал на толпу людей в Мюнстере. Имя преступника власти не называют. По сообщениям СМИ, исполнителем теракта является 49-летний психически неуравновешенный гражданин Германии.
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