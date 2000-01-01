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twitter.com07.04 19:31   MIGnews.com

Мюнстер: в грузовике найден подозрительный предмет

В грузовике, на котором был совершен наезд на группу людей в немецком Мюнстере, был найден подозрительный предмет. Об этом сообщает Focus со ссылкой на представителя полиции.

На данный момент правоохранители выясняют, представляет ли объект какую-либо опасность.

Полиция считает наезд террористической атакой.

В субботу вечером, 7 апреля, грузовик наехал на толпу прохожих в центре города. В результате теракта погибли 4 человека, включая водителя.

Еще 30 человек пострадали.



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