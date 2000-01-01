07.04 19:31 MIGnews.com

Мюнстер: в грузовике найден подозрительный предмет

Terror attack in Muenster, Germany.

Four people are dead the ministry confirms. Between 30-50 are injured. #Münster pic.twitter.com/5d958EZpZH — Voice of Europe (@V_of_Europe) 7 апреля 2018 г.

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В грузовике, на котором был совершен наезд на группу людей в немецком Мюнстере, был найден подозрительный предмет. Об этом сообщает Focus со ссылкой на представителя полиции.На данный момент правоохранители выясняют, представляет ли объект какую-либо опасность.Полиция считает наезд террористической атакой.В субботу вечером, 7 апреля, грузовик наехал на толпу прохожих в центре города. В результате теракта погибли 4 человека, включая водителя.Еще 30 человек пострадали.