07.04 19:31 MIGnews.com
Мюнстер: в грузовике найден подозрительный предмет
В грузовике, на котором был совершен наезд на группу людей в немецком Мюнстере, был найден подозрительный предмет. Об этом сообщает Focus со ссылкой на представителя полиции.
На данный момент правоохранители выясняют, представляет ли объект какую-либо опасность.
Полиция считает наезд террористической атакой.
В субботу вечером, 7 апреля, грузовик наехал на толпу прохожих в центре города. В результате теракта погибли 4 человека, включая водителя.
Еще 30 человек пострадали.
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