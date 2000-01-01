07.04 18:45 MIGnews.com

Мюнстер: 6 пострадавших находится в критическом состоянии

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Шестеро пострадавших в результате наезда грузовика в Мюнстере находятся в критическом состоянии. Об этом сообщают немецкие СМИ в субботу, 7 апреля.Жертвами предположительного теракта на западе Германии стали три человека. Еще 30 человек получили ранения.В субботу во второй половине дня, 7 апреля, автомобиль протаранил группу людей в центре Мюнстера. Водитель грузовика покончил с собой.