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twitter.com/@Konservativ83 07.04 18:45   MIGnews.com

Мюнстер: 6 пострадавших находится в критическом состоянии

Шестеро пострадавших в результате наезда грузовика в Мюнстере находятся в критическом состоянии. Об этом сообщают немецкие СМИ в субботу, 7 апреля.

Жертвами предположительного теракта на западе Германии стали три человека. Еще 30 человек получили ранения.

В субботу во второй половине дня, 7 апреля, автомобиль протаранил группу людей в центре Мюнстера. Водитель грузовика покончил с собой.
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