07.04 18:53 MIGnews.com

СМИ: Сергей Скрипаль пришел в себя и может говорить

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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль пришел в сознание и начал говорить. Об этом сообщает телеканал Sky News без ссылки на источники.По информации телеканала, состояние Скрипаля "больше не критическое". Он хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и может говорить.В скором времени правоохранители надеются побеседовать с экс-полковником, которого отравили в Солсбери 4 марта.Ранее сообщалось, что на поправку пошла и его дочь Юлия.