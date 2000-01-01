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07.04 18:53   MIGnews.com

СМИ: Сергей Скрипаль пришел в себя и может говорить

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль пришел в сознание и начал говорить. Об этом сообщает телеканал Sky News без ссылки на источники.

По информации телеканала, состояние Скрипаля "больше не критическое". Он хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и может говорить.

В скором времени правоохранители надеются побеседовать с экс-полковником, которого отравили в Солсбери 4 марта.

Ранее сообщалось, что на поправку пошла и его дочь Юлия.
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