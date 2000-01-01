07.04 18:00 MIGnews.com

Теракт в Мюнстере, есть жертвы

Münster now....one of the best place in Germany. pic.twitter.com/1tBzMGAGoE — Pieter Drent (@pieterwdrent) 7 апреля 2018 г.

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Автомобиль протаранил группу людей в западном городе Мюстер в субботу, 7 апреля. По сообщениям Spiegel Online жертвами теракта стали несколько человек.Точное количество пострадавших и погибших неизвестно.Власти пока не установили был ли наезд терактом или аварией.По данным издания Rheinische Post погибли как минимум 3 три человека и еще 30 получили ранения.Некоторые источники сообщают, что водитель грузового автомобиля скончался.