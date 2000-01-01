07.04 16:27 MIGnews.com

Активисты требуют расследовать смерть питомцев Скрипалей

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Британское отделение организации по защите животных PETA призвало расследовать обстоятельства гибели морских свинок и усыпления кота экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.Активисты возложили ответственность за судьбу домашних животных на британские власти.На странице организации в Twitter говорится:"Никто не должен был оставлять этих животных в доме, так же, как не оставляют детей. Очевидно, они должны были быть спасены. PETA призывает провести расследование и установить, как такое было допущено".Директор британского отделения PETA Элиза Аллен назвала произошедшее "трагедией" и возложила вину за печальную судьбу домашних животных Скрипалей на британские власти.Защитники животных также призвали обеспечить "необходимые условия для того, чтобы подобные потери жизней больше не происходили", передает РИА Новости.