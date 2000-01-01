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Активисты требуют расследовать смерть питомцев Скрипалей07.04 16:27   MIGnews.com

Активисты требуют расследовать смерть питомцев Скрипалей

Британское отделение организации по защите животных PETA призвало расследовать обстоятельства гибели морских свинок и усыпления кота экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Активисты возложили ответственность за судьбу домашних животных на британские власти.

На странице организации в Twitter говорится:

"Никто не должен был оставлять этих животных в доме, так же, как не оставляют детей. Очевидно, они должны были быть спасены. PETA призывает провести расследование и установить, как такое было допущено".

Директор британского отделения PETA Элиза Аллен назвала произошедшее "трагедией" и возложила вину за печальную судьбу домашних животных Скрипалей на британские власти.

Защитники животных также призвали обеспечить "необходимые условия для того, чтобы подобные потери жизней больше не происходили", передает РИА Новости.
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