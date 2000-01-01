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скриншот с видео07.04 15:44   MIGnews.com

Сотни пришли на похороны убитого палестинского журналиста

Представители здравоохранения ПА подтвердили, что в результате беспорядков на границе с Газой в пятницу утром, погиб 30-летний палестинский журналист Ясир Муртаза.

Он стал 29 по счету арабом, который погиб в ходе недельных протестов, отмечает Ynet.

Уточняется, что араб работал оператором "Ain Media". Он находился на расстоянии более 100 метров от границы, в куртке с надписью press и держал камеру, когда его застрелили, согласно сообщениям палестинских СМИ.

Палестинские чиновники заявили, что Муртаза получил огнестрельное ранение в живот. Позже он скончался в больнице.

Сотни арабов пришли проститься с Ясиром Муртазой, среди присутствующих было много журналистов.

В ЦАХАЛе заявили, что по факту инцидента было начато расследование. В армии подчеркнули, что огонь по журналистам не открывается намеренно. На данный момент выясняются обстоятельства инцидента.
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