Появилось видео расколовшейся надвое Африки

В Сети появилось видео гигантской трещины между двумя городами Африки - Найроби и Нарок.
Об этом в субботу, 7 апреля сообщает Daily Nation, передает Лента.ру.
По данным издания, ее ширина составляет шесть метров, а глубина — 15 метров. Часть расселины, где проходит шоссе, засыпали, однако ожидается, что трещина будет расти.
По мнению экспертов, территория, на которой сейчас находятся Сомали, половина Эфиопии, Кении и Танзании, в будущем отделится от Африки и образует новый континент.
В комментарии под видео говорится, что в этом месте проходят наиболее активные тектонические процессы. Ситуацию усугубили также сильные дожди, которые смыли верхний слой почвы, в результате чего трещина была обнажена.