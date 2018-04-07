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Появилось видео расколовшейся надвое Африки | Фото:08.04 04:27   MIGnews.com

Появилось видео расколовшейся надвое Африки

В Сети появилось видео гигантской трещины между двумя городами Африки - Найроби и Нарок.

Об этом в субботу, 7 апреля сообщает Daily Nation, передает Лента.ру.

По данным издания, ее ширина составляет шесть метров, а глубина — 15 метров. Часть расселины, где проходит шоссе, засыпали, однако ожидается, что трещина будет расти.

По мнению экспертов, территория, на которой сейчас находятся Сомали, половина Эфиопии, Кении и Танзании, в будущем отделится от Африки и образует новый континент.

В комментарии под видео говорится, что в этом месте проходят наиболее активные тектонические процессы. Ситуацию усугубили также сильные дожди, которые смыли верхний слой почвы, в результате чего трещина была обнажена.

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