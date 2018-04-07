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В Италии подросток пропагандировал ИГИЛ в Telegram | Фото:08.04 06:33   MIGnews.com

В Италии подросток пропагандировал ИГ в Telegram

Итальянская почтовая полиция обнаружила и закрыла телеграм-канал под названием Khalifah News Italy с пропагандой деятельности террористической организации ИГ, который несовершеннолетний итальянец алжирского происхождения.

Об этом в субботу, 7 апреля сообщает РИА Новости.

По данным издания в своем чате юноша призывал совершать теракты и распространял идеи "Исламского государства".

Учитывая возраст преступника, в отношении него впервые в Италии будет применена процедура так называемой "дерадикализации". Молодой человек будет постоянно находиться в общении с имамом, который объяснит ему, что цели ИГ на самом деле не соответствуют ценностям ислама.

В пресс-службе полиции подчеркнули, что данный канал Telegram попал в сферу внимания Почтовой полиции североитальянской области Фриули-Венеция-Джулия еще в декабре 2016 года. Данным делом занялся специальный отдел полиции по противодействию кибертерроризму, сотрудники которого и установили, что пропагандой ИГ занимался несовершеннолетний подросток.
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