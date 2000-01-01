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В Канаде хоккейная команда попала в ДТП: погибли 14 человек | Фото:07.04 13:18   MIGnews.com

В Канаде хоккейная команда попала в ДТП: погибли 14 человек

Сегодня ночью в Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком на шоссе. В результате катастрофы погибли 14 человек, три человека в критическом состоянии.

Об этом в субботу, 7 апреля сообщает Daily Record, передает The Times of Israel.

Издание уточняет, что всего в автобусе на момент аварии находилось 28 человек, включая водителя и весь состав канадской команды.

К сожалению, половина из них не выжила. Большинство жертв - юноши в возрасте от 16 до 21 лет, которые направлялись на матч в Саскачеван.


Согласно информации издания, автобус спортсменов столкнулся с грузовиком в 30 километрах от канадского города Тисдейл.

В пресс-службе полиции не сообщают личности погибших и пострадавших. Медицинская авиация Канады отправила на место аварии три вертолета.

По словам очевидцев, спасателям понадобился кран, чтобы добраться до пассажиров автобуса.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в аварии.


"Я не могу представить, что чувствуют родители, и мое сердце со всеми, кого поразила страшная трагедия в общине Гумбольдта и за ее пределами", - написал Трюдо на своей странице в Twitter.
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