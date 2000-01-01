07.04 09:29 MIGnews.com

Трамп: попытки изменить поведение Асада потерпели неудачу

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Президент США Дональд Трамп призвал все цивилизованные нации объединиться для того, чтобы покончить с кровопролитием в Сирии. С таким заявлением он выступил перед журналистами в поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.Трамп сообщил, что приказал "нанести прицельный военный удар по авиабазе в Сирии, с которой была осуществлена химическая атака" в провинции Идлиб, передает ТАСС."Жизненным интересам Соединенных Штатов является предотвращение и сдерживание распространения и использования смертоносного химического оружия", — объяснил Трамп. По его словам, "нет сомнений, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие", при этом, добавил Трамп, "все недавние попытки изменить поведение Асада потерпели драматическую неудачу".При этом удар американских вооруженных сил по Сирии, даже единичный, требовал согласования с Конгрессом США. Такое заявление сделал в эфире телеканала MSNBC конгрессмен из Калифорнии Адам Шифф. "Ничто из того, что мы делаем в Сирии, не санкционировано" американскими законодателями, подчеркнул он.Министерство обороны США подтвердило, что по аэродрому в Сирии нанесен ракетный удар. "Десятки ракет "Томагавк" были запущены по аэродрому сирийского режима в результате одного удара", — сообщил представитель Пентагона агентству РИА Новости. Уточнить район, в котором расположен этот аэродром, он отказался, однако CNN сообщает, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в сирийской провинции Хомс.