07.04 09:45 MIGnews.com

Представители РФ предупредили США о последствиях удара

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Незадолго до того, как стало известно об авиаударах США в Сирии, сенатор Алексей Пушков написал в "Твиттере", что если Дональд Трамп "войдет в Сирию", то встанет в один ряд со своими предшественниками — Джорджем Бушем-младшим и Бараком Обамой. У каждого президента США в XXI веке была своя война на Ближнем Востоке, напомнил Пушков.Также незадолго до авиаудара высказался заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, передает телеканал "Россия 24". Он заявил, что в случае американской атаки на Сирию могут произойти "негативные последствия", и вся ответственность ляжет на плечи тех, кто инициирует "такое сомнительное и трагическое действие". Комментируя, какими могут быть те самые негативные последствия, Сафронков посоветовал посмотреть на Ирак и Ливию."Для вас, журналистов, не секрет, и для нас, работников дипломатического фронта, не секрет, что все вот эти обсуждения в СБ ООН протекают на фоне настоящей информационной шумихи по подготовке военной операции. Поэтому мы сейчас на консультациях прямо сказали, что авторам подобного рода планов нужно основательно задуматься, посмотреть, к чему привели военные акции в Ираке, в Ливии, в других странах. Предупредили, что все возможные последствия будут лежать на совести тех, кто подобного рода проекты задумывает", — сказал Сафронков.В эфире сирийского телеканала действия США уже назвали "проявлением агрессии", а также заявили о потерях среди военных. А в самих США конгрессмен-демократ Адам Шифф, отметил, что удар по сирийскому аэродрому не был согласован с Конгрессом. Хотя сенаторы-республиканцы действия Трампа дружно поддержали.Токио срочно собирает информацию об американском авиаударе по базе в Сирии — об этом сообщил официальный представитель МИД Японии. Однако с выводами в правительстве не торопятся: пытаются составить полную картину произошедшего, анализируют полученные данные.