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Flickr.com 07.04 08:47   MIGnews.com

Тиллерсон: США уже предпринимают шаги по смещению Асада

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что ракетный удар Трампа является демонстрацией того, что случается, когда страны "пересекают красную линию". А еще добавил, что Вашингтон уже предпринимает шаги, направленные на смещение президента Сирии Башара Асада.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что контактов с руководством РФ перед нанесением удара по сирийскому аэродрому не было, передает телеканал "Россия 24". С соответствующим заявлением руководитель внешнеполитического ведомства США выступил перед журналистами. Тиллерсон при этом отметил, что были соблюдены соглашения между военными США и РФ о предотвращении конфликтов.
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