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Истерика в Дамаске, страх перед войной ЦАХАЛа с Хизбаллой 07.04 08:42   MIGnews.com

Истерика в Дамаске, страх перед войной ЦАХАЛа с Хизбаллой

По сообщениям в социальных сетях, режим в Дамаске после американских ударов по базе аш-Шарайят в Хомсе “впал в состояние истерии”.

Лоялисты бегут из Дамаска, опасаясь повторных ударов американцев.

Силы “Хизбаллы” приведены в состояние максимальной боевой готовности.

Причиной паники среди людей Асада являются не сами американские атаки, но перспектива и возможные последствия войны “Хизбаллы” с Израилем
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