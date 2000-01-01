07.04 08:42 MIGnews.com

Истерика в Дамаске, страх перед войной ЦАХАЛа с Хизбаллой

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По сообщениям в социальных сетях, режим в Дамаске после американских ударов по базе аш-Шарайят в Хомсе “впал в состояние истерии”.Лоялисты бегут из Дамаска, опасаясь повторных ударов американцев.Силы “Хизбаллы” приведены в состояние максимальной боевой готовности.Причиной паники среди людей Асада являются не сами американские атаки, но перспектива и возможные последствия войны “Хизбаллы” с Израилем