07.04 08:30 MIGnews.com

Удар США по авиабазе Сирии: как ответит Россия?

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США этой ночью нанесли авиаудар по сирийской авиабазе Аль-Шайрат. По официальным данным, выпустили более 50 ракет "Томагавк" с кораблей в Средиземном море. Приказ отдал лично Дональд Трамп, причем в обход Конгресса. По данным американцев, якобы с этой базы могла быть организована химатака в Идлибе, в которой голословно обвинили сирийские ВВС.Все 59 "Томагавков" находящиеся в Средиземном море эсминцы ВМС США "Портер" и "Росс" выпустили по одной-единственной цели в Сирии — аэродрому Аль-Шайрат в провинции Хомс, с которого, как считает американская разведка, была начата химическая атака на Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Кадров разрушений нет, как пока нет и сообщений о жертвах и пострадавших. Видеообращение — голос у президента США заметно дрожит — Дональд Трамп делает по горячим следам из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.Вместе с Трампом в Мар-а-Лаго находятся глава Пентагона Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и советник по нацбезопасности генерал Макмастер. Видимо, окончательное решение об атаке и принимали эти четверо.Никакого согласования с международным сообществом не было, как не было и мандата ООН. Ночная односторонняя акция Пентагона в духе атак на Югославию, Ирак или Ливию. Первые комментарии на сирийском телевидении: "Ракетный удар вооруженных сил США по правительственной базе является актом агрессии".Меньше чем за час до удара в Совбезе ООН еще идут закрытые консультации. Запросила их Россия после того, как США, Великобритания и Франция составили чрезвычайно жесткий вариант резолюции по химическому инциденту в провинции Идлиб. В гибели граждан от химического оружия обвинили сирийскую армию.Дипломатическую дискуссию в Совбезе по поводу резолюции о ситуации в сирийской провинции Идлиб США и их союзники намеренно переводят в открытое противостояние. Написаны уже три проекта документа, но западные страны устраивает только их собственный."Для вас, журналистов, не секрет, и для нас, работников дипломатического фронта, не секрет, что все вот эти обсуждения в СБ ООН протекают на фоне настоящей информационной шумихи по подготовке военной операции. Поэтому мы сейчас на консультациях прямо сказали, что авторам подобного рода планов нужно основательно задуматься, посмотреть, к чему привели военные акции в Ираке, в Ливии, в других странах. Предупредили, что все возможные последствия будут лежать на совести тех, кто подобного рода проекты задумывает", — сказал заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков.У России как у постоянного члена Совбеза есть право вето. И те, кто готовил ночной удар по Сирии, прекрасно понимали, что наши дипломаты согласно нормам международного права могут его применить. Не зря, наверное, именно с заголовком "Как ответит Россия?" через минуты после сообщения об атаке вышла "Вашингтон пост".