Сообщения об израильских ударах в Дераа

В социальных сетях сообщается о том, что израильская авиация нанесла удары по позициям сирийских войск в провинции Дераа, в районе аль-Маншиях.
После израильских бомбардировок бригады Сирийской Свободной Армии перешли в наступление.
В социальных сетях также появились спекуляции на тему того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу намерен поддержать мятежников в южной части Сирии - у границ Израиля и Иордании, с тем, чтобы не допустить возникновения там баз “Хизбаллы”.
У данной информации нет официального подтверждения.