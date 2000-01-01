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07.04 07:54   MIGnews.com

Сообщения об израильских ударах в Дераа

В социальных сетях сообщается о том, что израильская авиация нанесла удары по позициям сирийских войск в провинции Дераа, в районе аль-Маншиях.

После израильских бомбардировок бригады Сирийской Свободной Армии перешли в наступление.

В социальных сетях также появились спекуляции на тему того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу намерен поддержать мятежников в южной части Сирии - у границ Израиля и Иордании, с тем, чтобы не допустить возникновения там баз “Хизбаллы”.


У данной информации нет официального подтверждения.
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