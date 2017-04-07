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Америка атакует: По базам армии Асада выпущены 59 ракет 07.04 07:20   MIGnews.com

Америка атакует: По базам армии Асада выпущены 59 ракет

США начали операцию против режима Башара Асада. По базам сирийской армии выпущены 59 ракет Томагавк.

Атака является реакцией на применение химического оружия в Идлибе. В Идлибе на прошлой неделе из-за применения отравляющих газов погибли более 80 человек.




Американские удары нанесены по военному аэропорту аш-Шаорайят, откуда вылетели самолеты с химическим оружием, сброшенным на Хан Шейхун.

В результате ракетного удара по военному аэродрому погибло несколько человек. Точное число жертв пока неизвестно, согласно данным BBC.

Ожидается, что в ближайшее время со специальным заявлением по Сирии выступит президент США Дональд Трамп.
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