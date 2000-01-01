08.04 03:55 MIGnews.com

Памела Андерсон призналась в любви к Джулиану Ассанжу

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Американская актриса Памела Андерсон рассказала о "расцвете" ее отношений с основателем портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем после того, как она принесла ему вегетарианскую еду в эквадорское посольство, где он скрывается от шведских властей. Об этом пишет Telegraph."Джулиан пытается освободить мир, обучая его. Это романтическая борьба — я люблю его за это", — рассказала актриса, сохраняя сдержанность в вопросе о характере их взаимоотношений.Также она описала свои отношения с Ассанжем как "сложные", но наполненные глубокими разговорами. Андерсон отметила, что Ассанж – "хороший учитель"."Я понимаю, что наша «связь» и любопытство вокруг нее могут привлечь внимание к его ситуации. Это хорошо, но я бы не стала вдаваться в подробности. Скажем так, все заслуживают любви", — отметила актриса.