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Памела Андерсон призналась в любви к Джулиану Ассанжу 08.04 03:55   MIGnews.com

Памела Андерсон призналась в любви к Джулиану Ассанжу

Американская актриса Памела Андерсон рассказала о "расцвете" ее отношений с основателем портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем после того, как она принесла ему вегетарианскую еду в эквадорское посольство, где он скрывается от шведских властей. Об этом пишет Telegraph.

"Джулиан пытается освободить мир, обучая его. Это романтическая борьба — я люблю его за это", — рассказала актриса, сохраняя сдержанность в вопросе о характере их взаимоотношений.

Также она описала свои отношения с Ассанжем как "сложные", но наполненные глубокими разговорами. Андерсон отметила, что Ассанж – "хороший учитель".

"Я понимаю, что наша «связь» и любопытство вокруг нее могут привлечь внимание к его ситуации. Это хорошо, но я бы не стала вдаваться в подробности. Скажем так, все заслуживают любви", — отметила актриса.
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