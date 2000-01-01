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Стокгольмский террорист сбежал с места теракта 07.04 20:49   MIGnews.com

Стокгольмский террорист сбежал с места теракта

Шведская полиция опровергает сообщения об аресте подозреваемого в совершении сегодняшнего теракта в Стокгольме, где неизвестный мужчина направил в толпу прохожих угнанный грузовик. Ранее об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен.

В ходе пресс-конференции по поводу произошедшего начальник полиции Швеции Дан Эльяссон.

"В нашем распоряжении находятся грузовик и человек, который на нем обычно ездит", - сказал он, добавив, что личность или личности, которые управляли грузовиком в момент теракта, были объявлены в розыск.

Напомним, что в компании Spendrups, которой принадлежит автомобиль, сообщили, что он был угнан.

В то же время полицейские опубликовали кадр с камер наблюдения, на котором видно исполнителя теракта - мужчину в белом свитере и зеленой куртке с черным капюшоном.

"На данный момент у нас нет ни одного задержанного", - подчеркнул Эльяссон.
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