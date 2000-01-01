Стокгольмский террорист сбежал с места теракта

Шведская полиция опровергает сообщения об аресте подозреваемого в совершении сегодняшнего теракта в Стокгольме, где неизвестный мужчина направил в толпу прохожих угнанный грузовик. Ранее об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен.
В ходе пресс-конференции по поводу произошедшего начальник полиции Швеции Дан Эльяссон.
"В нашем распоряжении находятся грузовик и человек, который на нем обычно ездит", - сказал он, добавив, что личность или личности, которые управляли грузовиком в момент теракта, были объявлены в розыск.
Напомним, что в компании Spendrups, которой принадлежит автомобиль, сообщили, что он был угнан.
В то же время полицейские опубликовали кадр с камер наблюдения, на котором видно исполнителя теракта - мужчину в белом свитере и зеленой куртке с черным капюшоном.
"На данный момент у нас нет ни одного задержанного", - подчеркнул Эльяссон.