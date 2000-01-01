07.04 19:30 MIGnews.com

Спецоперация в Меа-Шеарим: арестованы 8 ортодоксов

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В ходе спецоперации, которую сотрудники израильской полиции провели в населенном преимущественно ультраортодоксальными евреями столичном районе Меа-Шеарим, были арестованы восемь харедим.В четверг, 6 апреля, полицейский детектив под прикрытием солдата ЦАХАЛа пришел в Меа-Шеарим и взял с поличным ортодоксов, которые атакуют израильских военнослужащих в форме. В частности, как отмечается, харедим плевали, бросали камнями и били руками "солдата", оказавшего в их районе.Спустя некоторое время, как детектива обступила толпа, среагировал отряд полиции и арестовал нарушителей. Кроме того, были арестованы и те, кто пытался помешать задержанию.В правоохранительных органах утверждают, что они в течение длительного времени работали над "обнаружением и арестом подозреваемых в нападениях на солдат в районе Меа-Шерим только потому, что они были в форме".